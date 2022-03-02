Депутат Мосгордумы Козлов рассказал об изменениях в порядке утилизации бытовой техники и компьютеров

Фото: duma.mos.ru

Запрет на выброс в мусорные контейнеры бытовой техники и компьютеров, введенный 1 марта Министерством природы РФ, коснется только юридических лиц и предпринимателей. Об этом в среду, 2 марта, сообщил депутат Московской городской думы Александр Козлов.

— Обязанность утилизировать старую технику с 1 марта касается юридических лиц и предпринимателей. Нарушителям грозит серьезная ответственность. <...> Штраф для организаций может составить от 100 тысяч до 250 тысяч рублей, при повторном нарушении — от 250 тысяч до 400 тысяч, а если будет доказано, что нанесен вред человеку или окружающей среде, сумма штрафа увеличивается до 500 тысяч рублей, — уточнил он.

Козлов объяснил, что всю бытовую технику нужно будет утилизировать. Например, сдавать в специальные пункты сбора или в мусороперерабатывающие компании.

Депутат подчеркнул, что пока изменения не касаются обычных жителей, однако у них есть возможность воспользоваться услугой «Вывоз ненужных вещей», которой граждане воспользовались уже более девяти тысяч раз. С помощью данного сервиса можно утилизировать любую технику, даже автомобиль.

— Развитие таких бесплатных и удобных сервисов нужно городу. Только так ответственный сбор отходов станет новой нормой для каждого жителя, — резюмировал депутат.

Москва подписала первое соглашение на основе государственно-частного партнерства в сфере обращения с электронными отходами. Их утилизацией займется единственный в стране комплекс по переработке вышедшей в тираж электроники. Что сделать, чтобы вслед за первой ласточкой прилетели другие, а груды техники не валялись на свалках годами, отравляя все вокруг, разбиралась «Вечерняя Москва».