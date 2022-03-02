Несколько автобусов задерживаются на юго-востоке Москвы из-за аварии

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Россия, Москва, улица Юных Ленинцев Карта всех событий

Автобусы, следующие по маршрутам № т27, т38 и Вк, задерживаются на улице Юных Ленинцев на юго-востоке столицы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 2 марта.

— Будьте внимательны, слушайте объявления водителей, — говорится в сообщении ведомства.

Остальные подробности случившегося пока неизвестны.

1 марта стало известно, что движение трамваев № 3, 16 и 47 на участке между станциями метро «Тульская» и «Нагатинская» задерживалось по техническим причинам. В результате специалисты вернули движение в график.

В тот же день заместитель мэра Москвы и руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов рассказал, что количество дорожных аварий с участием городских автобусов снизилось на 7,5 процента в 2021 году в Москве. Число пострадавших в таких ДТП сократилось на 4,2 процента. При этом количество происшествий по вине водителей общественного транспорта стало меньше более чем на 25 процентов, добавил заммэра.