Почти пять тысяч ДДУ за счет кредитных средств зарегистрировали в столице

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Специалисты столичного управления Росреестра зарегистрировали 4793 договора долевого участия в отношении жилой и нежилой недвижимости с привлечением кредитных средств в январе текущего года. Об этом сообщил руководитель ведомства Игорь Майданов в среду, 2 марта.

Он отметил, что этот показатель на 28,8 процента опередил уровень аналогичного периода 2021 года.

По словам главы Росреестра по Москве, за отчетный период горожане оформили 47 процентов квартир и нежилых объектов в новостройках с использованием кредитных средств.

— С октября минувшего года мы видим стабильное увеличение доли кредитов. При этом по сравнению с январем 2021 года количество зарегистрированных ДДУ с кредитами увеличилось в 1,3 раза и в 1,7 раза к январю 2020 года, — заключил Майданов.

Столичное управление Росреестра зарегистрировало 98 865 договоров долевого участия на рынке жилой и нежилой недвижимости с использованием эскроу-счетов в прошлом году. Этот показатель на 120 процентов опередил уровень 2020 года. Так, в 2021 году доля эскроу от общего объема ДДУ составила порядка 70 процентов.