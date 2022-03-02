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Режиссер Бортко объяснил, почему уход Голливуда поднимет на новый уровень российское кино

Ирина Игнатенко

Общество
Режиссер Бортко объяснил, почему уход Голливуда поднимет на новый уровень российское кино
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Отказ крупных голливудских студий работать с Россией — это самая безобидная западная санкция, которая открывает большое количество возможностей для российского кино. Такое мнение высказал знаменитый режиссер, народный артист России Владимир Бортко.

Он отметил, что Голливуд понесет огромные денежные потери из-за отмены проката в России. При этом у РФ появляется возможность резко увеличить производство собственных кинофильмов.

— И, поверьте мне, это количество потом сразу даст и качество. Понятно, что американцы делают лучше фильмы, тем не менее, количество, которое будет увеличено, может увеличить и качество, — отметил Бортко в комментарии ФАН.

Накануне иностранные киностудии начали сообщать об отмене ряда картин в России. Так, компания Warner Bros. отменила премьеру «Бэтмена», которая должна была состояться 2 марта.

До этого киноаналитик Сергей Лавров прокомментировал отмену премьер голливудских фильмов в России. Сергей Лавров отметил, что необходимо дождаться официальных заявлений, так как ряд голливудских фильмов пока остается в российском прокате.

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