Эксперты спрогнозировали, отключат ли iPhone у россиян

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Компания Apple сообщила об ограничениях для России из-за ситуации вокруг Украины. Магазины компании перестали работать в РФ по техническим причинам, также на территории страны ограничили работу функции Apple Pay.

Василий Колташов, руководитель Центра экономических исследований Института нового общества, и Сергей Ульященков, основатель Human Interface, эксперт в сфере цифровых технологий, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» обсудили, как может Apple поступить со своими российскими клиентами.

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— Теоретически при помощи функции «Найти iPhone» можно заблокировать целую группу телефонов. Но это никогда ранее не применялось. Как себя поведет Apple, будет ли первое применение блокировки в рамках определенного государства — это вопрос к самой организации. Как они себя поведут — не ясно. Отключить обновления — это рациональный момент, отчасти это подстрахует. Функцию «Найти iPhone» тоже можно отключить. При этом обезопасить себя от отключения аккаунта невозможно, — сказал эксперт.

Василий Колташов подчеркнул, что решение об отключении будет проводить на сама Apple, а Белый дом, так как США тоже должны принимать какие-то меры.

— Вероятность нас отсечь высокая, более 50 процентов. Отключение нас — это не что-то катастрофичное. Отключение от «Майкрософт» может нанести больший вред, — считает специалист.

Специалист по мобильным устройствам Александр Побыванец в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что компания Apple не делала официальных заявлений о завершении продаж в стране. Невозможность покупки устройств может быть связана с переоценкой и логистическими проблемами.