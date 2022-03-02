Три перехватывающих парковки заработали возле станций метро на юге Москвы

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, Варшавское шоссе, 170Г Карта всех событий

Перехватывающие автостоянки возле станций метро «Аннино», «Зябликово» и «Красногвардейская» заработали после работ по благоустройству. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 2 марта.

В ведомстве отметили, что в ходе работ ремонтники заменили асфальтовое покрытие и обновили оборудование.

Так, парковки расположились по следующим адресам: Варшавское шоссе, дом 170, участки 3 и 4 на пересечении Ясеневой улицы и Орехового бульвара. Здесь можно оставить автомобиль бесплатно в период с 05:30 до 02:00 при совершении не менее двух поездок на метро, МЦК или МЦД.

— Оплатить парковки можно в приложении «Парковки России», СМС-сообщением на номер 7757 или в терминалах оплаты. В терминалах у метро «Зябликово» и «Красногвардейская» доступен только безналичный расчет, — уточнили в пресс-службе.

Также при возникновении сложностей с оплатой специалисты советуют использовать физическую банковскую карту, говорится в сообщении.

Московские парковки будут работать бесплатно 7 и 8 марта, а 6-го числа будут функционировать по тарифам воскресенья.