Королева Елизавета II вышла на связь после фейковых сообщений о ее смерти
Королева Великобритании Елизавета II провела две аудиенции в электронном формате из Виндзорского замка после фейковых сообщений о ее смерти. Об этом стало известно в среду, 2 марта.
Уточняется, что в настоящий момент королева хорошо себя чувствует и продолжает работать.
Позже в Сети появились свежие кадры Елизаветы II. На них заметно, что королева полностью восстановилась после коронавируса, пишет Пятый канал.
До этого в СМИ появилась информация, что 95-летняя королева скончалась.
Ранее сообщалось, что королева Великобритании Елизавета II заболела коронавирусом. У нее имелись симптомы вирусного заболевания, а тест на коронавирус показал положительный результат. Заболевание королева перенесла в легкой форме.
10 февраля 73-летний принц Уэльский Чарльз получил положительный результат теста на коронавирус.
Позже врач-терапевт Андрей Звонков рассказал, какие последствия грозят переболевшей коронавирусом 95-летней королеве. Он отметил, что в таком возрасте заболевание особенно опасно. Вирус наносит удар по сосудам, что может привести к серьезным осложнениям.