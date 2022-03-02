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Королева Елизавета II вышла на связь после фейковых сообщений о ее смерти

Виктория Сикерина

Общество
Королева Елизавета II вышла на связь после фейковых сообщений о ее смерти
Фото: twitter/RoyalFamily

Королева Великобритании Елизавета II провела две аудиенции в электронном формате из Виндзорского замка после фейковых сообщений о ее смерти. Об этом стало известно в среду, 2 марта.

Уточняется, что в настоящий момент королева хорошо себя чувствует и продолжает работать.

Позже в Сети появились свежие кадры Елизаветы II. На них заметно, что королева полностью восстановилась после коронавируса, пишет Пятый канал.

Королева Елизавета II вышла на связь после фейковых сообщений о ее смерти Фото: PA

До этого в СМИ появилась информация, что 95-летняя королева скончалась.

Ранее сообщалось, что королева Великобритании Елизавета II заболела коронавирусом. У нее имелись симптомы вирусного заболевания, а тест на коронавирус показал положительный результат. Заболевание королева перенесла в легкой форме.

10 февраля 73-летний принц Уэльский Чарльз получил положительный результат теста на коронавирус.

Позже врач-терапевт Андрей Звонков рассказал, какие последствия грозят переболевшей коронавирусом 95-летней королеве. Он отметил, что в таком возрасте заболевание особенно опасно. Вирус наносит удар по сосудам, что может привести к серьезным осложнениям.

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