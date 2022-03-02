Концерт Пласидо Доминго 8 марта отменили в Большом театре

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Руководство Большого театра России отменило гала-концерт оперного вокалиста Пласидо Доминго «Весна. Любовь. Опера», который должен был состояться в Международный женский день. Об этом сообщили в пресс-службе культурного учреждения в среду, 2 марта.

— Гала-концерт Пласидо Доминго «Весна. Любовь. Опера», который должен был состояться 8 марта, отменен, — говорится на официальном сайте Большого театра.

1 марта британская музыкальная рок-группа Franz Ferdinand отменила концерт в Москве 1 июля из-за ситуации на Украине. Также американская группа The Killers отказалась выступать на фестивале Park Live в столице 16 июля. Помимо этого, в город не приедут рок-группы Green Day и Imagine Dragons.

В тот же день сообщалось, что рок-музыкант Игги Поп отменил выступление на фестивале Park Live в Москве в текущем году.

На фоне военной операции на территории Украины многие культурные мероприятия в РФ были отменены. Так, например, компания Sony Pictures отменила премьеру нового фильма Marvel «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли.