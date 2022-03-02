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Концерт Пласидо Доминго 8 марта отменили в Большом театре

Виктория Сикерина

Общество
Концерт Пласидо Доминго 8 марта отменили в Большом театре
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Руководство Большого театра России отменило гала-концерт оперного вокалиста Пласидо Доминго «Весна. Любовь. Опера», который должен был состояться в Международный женский день. Об этом сообщили в пресс-службе культурного учреждения в среду, 2 марта.

Уточняется, что вернуть деньги за билеты можно в кассах театра с 28 февраля.

— Гала-концерт Пласидо Доминго «Весна. Любовь. Опера», который должен был состояться 8 марта, отменен, — говорится на официальном сайте Большого театра.

1 марта британская музыкальная рок-группа Franz Ferdinand отменила концерт в Москве 1 июля из-за ситуации на Украине. Также американская группа The Killers отказалась выступать на фестивале Park Live в столице 16 июля. Помимо этого, в город не приедут рок-группы Green Day и Imagine Dragons.

В тот же день сообщалось, что рок-музыкант Игги Поп отменил выступление на фестивале Park Live в Москве в текущем году.

На фоне военной операции на территории Украины многие культурные мероприятия в РФ были отменены. Так, например, компания Sony Pictures отменила премьеру нового фильма Marvel «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли.

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