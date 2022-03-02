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Мединский раскрыл тему будущих переговоров с Украиной

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Мединский раскрыл тему будущих переговоров с Украиной
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

На втором раунде переговоров между Россией и Украиной будет обсуждаться вопрос о прекращении огня. Об этом в среду, 2 марта, сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента России Владимир Мединский.

Он напомнил, что на прошлой встрече Россия огласила ряд предложений, которые связаны с немедленным режимом прекращения огня.

— По ряду предложений мы, в общем-то, нашли взаимопонимание за столом переговоров, однако по некоторым, наиболее принципиальным из них, что вполне ожидаемо, украинская сторона взяла время на размышление и на консультации с Киевом, — цитирует Мединского РИА Новости.

До этого Мединский сообщил, что делегация украинской стороны выдвинулась из Киева и прибудет к месту проведения переговоров к утру.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что России необходимо прекратить обстрелы украинских городов для начала полноценных переговоров. НАТО, как считает он, следует установить бесполетную зону над Украиной.

Первый раунд переговоров между Россией и Украиной завершился вечером в понедельник, 28 февраля. Как сообщил один из членов российской делегации, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, обе стороны переговоров нашли ряд пунктов, по которым можно достичь прогресса.

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