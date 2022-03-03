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Захарова сообщила о тысячах фактах нацизма на Украине за последние годы

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Захарова сообщила о тысячах фактах нацизма на Украине за последние годы
Фото: МИД РФ

Фактов нацизма на Украине за последние годы тысячи, не видел их только тот, кто не хотел видеть, но Россия будет об этом напоминать. Об этом в среду, 2 марта, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание президента Франции Эммануэля Макрона, что он не верит, что российская операция нацелена на борьбу с нацизмом.

— За столько лет нахождения в «нормандском формате» высоким представителям Франции можно было бы и почитать материалы. Один только факт. Шестнадцатого сентября 2019 года украинские неонацисты осквернили фашистской свастикой памятник жертвам Холокоста на месте массового убийства 54 тысяч евреев в селе Богдановка Доманевского района Николаевской области и оставили записку следующего содержания: «Опомнитесь, жиды. Остановитесь! Ибо продажа украинской земли быстро приведет вас к Холокосту», — написала она в Telegram-канале.

Захарова отметила, что таких фактов на Украине за последние годы тысячи.

Президент Франции Эммануэль спрогнозировал долгую войну в Европе. Такое мнение он высказал относительно ситуации на Украине. По его словам, гражданам нужно готовиться к долгосрочным последствиям для Европы.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

23 февраля стало известно, что главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

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