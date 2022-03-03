Мэрилин Мэнсон подал иск против обвинившей его в насилии бывшей возлюбленной

Фото: instagram.com/marilynmanson

Американский рокер Мэрилин Мэнсон подал в суд иск против своей экс-возлюбленной Эван Рэйчел Вуд, которая ранее обвинила его в насилии. Об этом в четверг, 3 марта, пишет издание Deadline.

В своей жалобе Мэнсон заявил, что Вуд намеренно оклеветала его и хотела подорвать своими ложными обвинениями его успешную карьеру.

— Мэрилин Мэнсон, как насильник и обидчик — злонамеренная ложь, которая пустила под откос его успешную музыкальную, телевизионную и кинокарьеру, — говорится в иске.

30 ноября 2021 года сотрудники полиции Соединенных Штатов обыскали дом популярного певца Мэрилина Мэнсона из-за дела о сексуальном насилии. По сведениям источников, полицейские изъяли из квартиры исполнителя жесткие диски и другие носители информации. Впоследствии их проанализируют в прокуратуре Лос-Анджелеса.

В мае этого года экс-возлюбленная Мэрилина Мэнсона обратилась в суд, заявив, что подверглась насилию со стороны музыканта. Также она сообщила, что певец демонстрировал ей видео, из-за которого она начала бояться за свою жизнь.

До этого Мэнсона обвинили в сексуальном насилии и домогательствах его бывшая помощница Эшли Уолтерс, а также несколько известных актрис и моделей, состоявших с ним в отношениях, среди которых Эсме Бьянко, Эван Рейчел Вуд и Морган Смитлайн.