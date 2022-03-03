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В Европарламенте заявили об ошибочности санкций против России

Полина Долганова

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Ситуация в Донбассе
В мире
В Европарламенте заявили об ошибочности санкций против России
Фото: Пресс-служба Совфеда

Немецкий депутат Европарламента Маркус Бухайт заявил, что вводимые Евросоюзом санкции в отношении России являются ошибочными.

По его словам,ограничительные меры могут привести к долгосрочным сбоям в торговых отношениях с российской стороной, которая является важным партнером для Германии.

— Следует ли совету не расширять свой всеобъемлющий подход к санкциям в отношении запрета гражданам ЕС... занимать высокооплачиваемые должности в советах директоров таких российских госкомпаний, как Роснефть, Газпром, РЖД, Ростелеком и других? — задался вопросом Бухайт.

Он подытожил, что политика Евросоюза по отношению к РФ не приведет к положительным результатам, передает RT.

Введение санкций происходит на фоне последних действий России на международной арене. 21 февраля президент РФ Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева.

24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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