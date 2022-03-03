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Температура в Московском регионе 3 марта превысит многолетнюю норму

Михаил Алимов

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Температура в Московском регионе 3 марта превысит многолетнюю норму
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

В Москве и Московской области температура в четверг, 3 марта, превысит многолетнюю норму. В столице ожидается плюс 3-5 градусов тепла, в области — от 0 до плюс 5 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, температура превысит многолетнюю норму на три-четыре градуса. Погоду будет формировать барическая седловина. С севера и юга придет циклон, а с запада и востока ожидается антициклон.

— Поэтому в столице ожидается переменная облачность и без осадков. На юге региона, на границе с Тульской областью, могут быть незначительные осадки, — рассказал Тишковец ТАСС.

Синоптик отметил, что столбики барометров достигнут отметки в 743 миллиметра ртутного столба, а ветер будет дуть юго-западный со скоростью от оодного до шести метров в секунду.

До этого Тишковец сообщил, что воздух в столице прогрелся до 6,2 градуса во второй весенний день. Этот показатель стал рекордным с 1995 года. Специалист отметил, что 27 лет назад метеорологи зафиксировали рекордную температуру в этот день — плюс 5,7 градуса.

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