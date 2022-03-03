В столице временно закроют тоннель между Курским вокзалом и торговым центром

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Россия, Москва, Нижний Сусальный переулок, 5с2 Карта всех событий

С 12 марта нельзя будет пройти по тоннелю на Курском вокзале, который находится рядом с выходом № 4 из станции метро «Курская» и идет к торговому центру на улице Казакова. Через него можно выйти только на платформы МЦД и в метро.

Чтобы перейти через железнодорожные пути с улицы Земляной Вал на улицу Казакова, необходимо пройти по Земляному Валу до Казаковского путепровода или по Верхней Сыромятнической улице в сторону Мрузовского переулка, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД) сообщили, что специалисты начнут реконструкционные работы в тоннеле № 3 Курского вокзала столицы 12 марта. В пресс-службе уточнили, что работы будут проводиться в рамках развития инфраструктуры к запуску МЦД-4 на Курском вокзале. Это и станет причиной перекрытия тоннеля.

В ходе реконструкции специалисты улучшат пять платформ и построят две новые, все семь платформ оборудуют навесами, новым освещением, удобными лавочками и навигацией. Спуски с платформ в тоннели оснастят эскалаторами и лифтами.