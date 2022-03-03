PNAS: Молоко ухудшает симптомы рассеянного склероза

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Питье молока пагубно влияет на нервные клетки человека. К такому выводу пришли ученые из Института анатомии Университетской больницы Бонна.

В опубликованных результатах исследования говорится, что белок казеин, содержащийся в коровьем молоке, вызывает воспаление и сильно ухудшает работу нервных клеток. Особенно опасен казеин для пациентов с рассеянным склерозом.

Ученые вводили белок мышам и таким образом выяснили, что потребление молока больными может привести к крайним последствиям – инвалидному креслу, передает журнал PNAS.

Рассеянный склероз, скорее всего, является осложнением инфекции, вызванной вирусом Эпштейна — Барр (ВЭБ). Установить связь до сих пор не удавалось из-за того, что вирус герпеса поражает примерно 95 процентов взрослых, а рассеянный склероз — относительно редкое заболевание.

Для определения связи специалисты провели исследование среди более чем десяти миллионов служащих вооруженных сил США. Им удалось обнаружить 955 человек, которым диагностировали склероз во время службы.