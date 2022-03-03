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Переселение в дом по реновации на улице Юных Ленинцев началось в Москве

Михаил Алимов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Переселение в дом по реновации на улице Юных Ленинцев началось в Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
юных ленинцев 117 Карта всех событий

В столице началось переселение горожан в новый дом по программе реновации жилья. Новостройка находится по адресу улица Юных Ленинцев, дом 117. Об этом в четверг, 3 марта, заявил руководитель московского департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— На этой неделе жители дома 113, корпус 3, на ул. Юных Ленинцев приступили к переезду в дом 117, расположенный на той же улице. Обладателями новых квартир в скором времени станут 80 семей. Сейчас в Кузьминках в стадии расселения находится 11 жилых зданий, жители еще пяти домов переехали, — передает его слова агентство городских новостей «Москва».

До этого он рассказал, что 80 семей из дома № 22 на улице Шумилова получили смотровые ордера на квартиры в новом корпусе № 4, располагающемся на той же улице.

Сергей Левкин отметил, что в Кузьминках в рамках программы реновации в общей сложности расселят 287 жилых домов общей площадью свыше миллиона квадратных метров, где проживают 64,2 тысячи жителей.

24 февраля стало известно, что еще десять новых территорий в Москве пополнят перечень стартовых площадок для реализации программы реновации.

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