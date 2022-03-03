Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Психотерапевт объяснил, как избежать весеннего обострения

Анна Михалюк

Общество
Психотерапевт объяснил, как избежать весеннего обострения
Фото: depositphotos

Врач-психотерапевт Василий Шуров назвал эффективные методы борьбы с весенним обострением.

По его словам, сезонное обострение — это синдром, проявляющийся у человека на исходе зимы, когда очень часто его организм истощен. Особенно ему подвержены психически и физически нездоровые, ослабленные люди. Однако он может проявиться и у вполне здорового человека, не страдающего никакими психическими расстройствами.

— Нужно своевременно корректировать терапию, если у вас есть состояния, которые выходят из-под контроля. Нужно не стесняться обращаться к врачу, если вы чувствуете, что что-то пошло не так. Необходимо соблюдать режим сна и бодрствования. Всегда один из главных признаков психических расстройств — это проблемы со сном, человек становится суетлив. Если вы — родственник, и видите, что пошли какие-то отклонения у близкого, помогите человеку, приведите его к врачу, — сказал доктор в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Также он отметил, что нужно чаще гулять на свежем воздухе, получать мелатонин, проветривать помещение и принимать витамины. Нужно ограничивать время пребывания в телефоне, меньше смотреть телевизор и побольше заниматься физической активностью.

— Можно бегать, заниматься на турниках. Если есть возможность, обязательно занимайтесь спортом — он заметно снижает уровень тревоги и стресса. Ходите на массаж и в сауну, — порекомендовал эксперт.

Психолог Михаил Лабковский объяснил, как успокоиться в стрессовой ситуации.

Читайте также:
Здоровье весна Психология
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Делайте то, что зависит от вас

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Рынку труда придется меняться

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Бомба равнодушия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Все мнения
О проекте