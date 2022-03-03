Психотерапевт объяснил, как избежать весеннего обострения

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Врач-психотерапевт Василий Шуров назвал эффективные методы борьбы с весенним обострением.

По его словам, сезонное обострение — это синдром, проявляющийся у человека на исходе зимы, когда очень часто его организм истощен. Особенно ему подвержены психически и физически нездоровые, ослабленные люди. Однако он может проявиться и у вполне здорового человека, не страдающего никакими психическими расстройствами.

— Нужно своевременно корректировать терапию, если у вас есть состояния, которые выходят из-под контроля. Нужно не стесняться обращаться к врачу, если вы чувствуете, что что-то пошло не так. Необходимо соблюдать режим сна и бодрствования. Всегда один из главных признаков психических расстройств — это проблемы со сном, человек становится суетлив. Если вы — родственник, и видите, что пошли какие-то отклонения у близкого, помогите человеку, приведите его к врачу, — сказал доктор в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Также он отметил, что нужно чаще гулять на свежем воздухе, получать мелатонин, проветривать помещение и принимать витамины. Нужно ограничивать время пребывания в телефоне, меньше смотреть телевизор и побольше заниматься физической активностью.

— Можно бегать, заниматься на турниках. Если есть возможность, обязательно занимайтесь спортом — он заметно снижает уровень тревоги и стресса. Ходите на массаж и в сауну, — порекомендовал эксперт.

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