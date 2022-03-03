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Путин 3 марта проведет оперативное совещание с членами Совбеза

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Путин 3 марта проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин проведет 3 марта совещание с членами Совфеда РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, президент может начать совещание со вступительного слова, которое могут показать по телевидению.

Песков уточнил, что глава государства может затронуть тему потерь российской армии на Украине.

Представитель Кремля подытожил, что 3 марта у президента также состоится несколько международных телефонных разговоров, передает РИА Новости.

Во время военной спецоперации на Украине погибли 498 российских военнослужащих. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в среду, 2 марта. Он добавил, что еще 1597 солдат получили травмы в результате спецоперации.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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