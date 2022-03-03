Украинская делегация рассказала о программе минимум на переговорах

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Украина рассчитывает во втором раунде переговоров с Россией, как минимум, договориться о создании гуманитарных коридоров. Об этом в четверг, 3 марта, сообщил украинской делегации Давид Арахамия.

— Программа минимум — гуманитарные коридоры. Далее — по обстоятельствам, — написал он у себя в Facebook.

Первый раунд переговоров между Россией и Украиной завершился вечером в понедельник, 28 февраля. Как сообщил один из членов российской делегации, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, обе стороны переговоров нашли ряд пунктов, по которым можно достичь прогресса.

В состав украинской делегации вошли глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия, глава минобороны страны Алексей Резников, советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк, первый замглавы делегации в контактной группе Андрей Костин, депутат Рустем Умеров и замглавы МИД Николай Точицкий.

С российской стороны делегацию возглавил помощник президента России Владимир Мединский. Также от России в переговорах участвовали представители МИД, Минобороны РФ и администрации президента.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. .