Песков считает вряд ли возможным призыв участников незаконных акций в Донбасс

Фото: Администрация президента РФ

Призыв участников несанкционированных акций в Донбасс вряд ли возможен. Такое мнение высказал в четверг, 3 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, военная служба — не наказание, а привилегия, передает Telegram-канал ТАСС.

До этого в Госдуму внесли проект о призыве на военную службу в Донбассе участников несанкционированных митингов. Проект внесли депутаты от фракции ЛДПР Андрей Луговой и Ярослав Нилов.

Согласно проекту, граждане, задержанные за участие в несанкционированных акциях, подлежат призыву на военную службу.

— Такие граждане направляются для прохождения военной службы на территориях Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики, — говорится в документе.

В этот же день Генеральная прокуратура РФ предупредила россиян об уголовной ответственности за участие в незаконных акциях.

До этого подобное предупреждение сделало столичное МВД. В ведомстве добавили, что лицам, призывающим к участию в незаконных мероприятиях, уже вынесены предостережения.

Предостерегла от участия в незаконных акциях и прокуратура Москвы. В ведомстве отметили, что указанные мероприятия не согласованы с органами исполнительной власти города в должном порядке.