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Магазин ИКЕА в столичном ТРЦ «Авиапарк» закрылся досрочно

Виктория Сикерина

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Магазин ИКЕА в столичном ТРЦ «Авиапарк» закрылся досрочно
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Ходынский бульвар, 4 Карта всех событий

Магазин ИКЕА в московском торгово-развлекательном центре «Авиапарк» закрылся досрочно. Об этом сообщает корреспондент «Вечерней Москвы».

По словам репортера, вечером 3 марта вокруг магазина собрались длинные очереди. Однако в 19:30 менеджеры заявили, что ИКЕА досрочно приостановила свою деятельность.

— На сегодня точно закрыты, — объявил один из сотрудников компании.

Также корреспондент «ВМ» добавил, что магазин, скорее всего, не будет работать и 4 марта.

Видео: Анна Пущинская «Вечерняя Москва»

По информации «Вечерней Москвы», магазин ИКЕА в ТРЦ «МЕГА Белая Дача» продолжает работать в штатном режиме.

Днем 3 марта в шведской компании ИКЕА сообщили о прекращении работы в России и Белоруссии. Это решение было принято в связи с неодобрением компанией действий России на Украине.

В этот же день немецкая компания Volkswagen приняла решение приостановить производство автомобилей на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде. Уточнялось, что поставки машин в РФ также приостановлены.

Также многие автопроизводители решили отказаться от поставок в Россию. Речь идет, в частности, о марках Audi, Skoda, Jaguar и Land Rover.

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