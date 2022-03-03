Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Мединский рассказал об итогах второго раунда переговоров России и Украины

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Мединский рассказал об итогах второго раунда переговоров России и Украины
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

России и Украине удалось достигнуть понимания по ряду важных вопросов во время переговоров. Об этом в четверг, 3 марта, заявил глава российской делегации Владимир Мединский.

Он подчеркнул, что это существенный прогресс в переговорах двух стран. По его словам, делегации подробно обсудили гуманитарные, военные вопросы и вопрос будущего политического урегулирования. Они также договорились о создании гуманитарных коридоров для выхода населения, а также о возможном временном прекращении огня.

Всего за переговоры обе делегации обсудили три блока вопросов: военный, международно-гуманитарный и вопрос будущего политического урегулирования конфликта.

— Еще раз РФ призывает гражданских лиц, которые оказались в этой обстановке, в том случае, если боевые действия продолжаются, воспользоваться данными гуманитарными коридорами, либо сделать все возможное, чтобы боевые действия прекратились, — цитирует Мединского ТАСС.

Второй раунд переговоров завершился вечером 3 марта. Третий должен будет состояться в ближайшие дни.

Первый раунд переговоров Москвы и Киева завершился вечером в понедельник, 28 февраля. Как сообщил один из членов российской делегации, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, обе стороны переговоров нашли ряд пунктов, по которым можно достичь прогресса.

Читайте также:
Украина Владимир Мединский Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наш ответ санкциям

Мария Устинова
Мария Устинова

Рабочих рук не хватает

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Транспорт можно комбинировать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Русофобия на марше

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Делайте то, что зависит от вас

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Рынку труда придется меняться

Все мнения
О проекте