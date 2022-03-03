Мединский рассказал об итогах второго раунда переговоров России и Украины

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России и Украине удалось достигнуть понимания по ряду важных вопросов во время переговоров. Об этом в четверг, 3 марта, заявил глава российской делегации Владимир Мединский.

Он подчеркнул, что это существенный прогресс в переговорах двух стран. По его словам, делегации подробно обсудили гуманитарные, военные вопросы и вопрос будущего политического урегулирования. Они также договорились о создании гуманитарных коридоров для выхода населения, а также о возможном временном прекращении огня.

Всего за переговоры обе делегации обсудили три блока вопросов: военный, международно-гуманитарный и вопрос будущего политического урегулирования конфликта.

— Еще раз РФ призывает гражданских лиц, которые оказались в этой обстановке, в том случае, если боевые действия продолжаются, воспользоваться данными гуманитарными коридорами, либо сделать все возможное, чтобы боевые действия прекратились, — цитирует Мединского ТАСС.

Второй раунд переговоров завершился вечером 3 марта. Третий должен будет состояться в ближайшие дни.

Первый раунд переговоров Москвы и Киева завершился вечером в понедельник, 28 февраля. Как сообщил один из членов российской делегации, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, обе стороны переговоров нашли ряд пунктов, по которым можно достичь прогресса.