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«Аэрофлот» вывезет спецрейсом россиян из Будапешта 4 марта

Евгений Белоусов

Общество
«Аэрофлот» вывезет спецрейсом россиян из Будапешта 4 марта
Фото: moscow-live

Авиакомпания «Аэрофлот» планирует выполнить специальный рейс из Будапешта для возвращения находящихся там россиян на родину. Об этом в четверг, 3 марта, сообщили в пресс-службе перевозчика.

— Воспользоваться рейсом из пунктов Европы в Москву могут граждане Российской Федерации, находящиеся за рубежом и имеющие на руках билеты «туда-обратно» любой российской авиакомпании, перевозка по которым на сегменте из России уже состоялась., — говорится в сообщении.

Кроме того, в тот же день перевозчиком будет организован еще один спецрейс из Ларнаки (Кипр).

Россия в качестве ответной меры ввела ограничения на полеты авиакомпаний 36 стран. Также пролет российских самолетов был запрещен на западной границе с Украиной и Белоруссией.

Ограничение на полеты в некоторые аэропорты южной и Центральной России продлили до 3:45 8 марта. Рейсы временно ограничены в следующих авиагаванях: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

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