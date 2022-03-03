ЛДПР: Жириновскому требуется врачебное наблюдение

Фото: Пресс-служба Госдумы

Заболевший коронавирусной инфекцией лидер ЛДПР Владимир Жириновский находится в стабильном состоянии. Однако ему нужно врачебное наблюдение, чтобы выйти из болезни без последствий. Об этом в четверг, 3 марта, рассказали в ЛДПР.

— Состояние Владимира Жириновского остается стабильным, многие параметры его организма в целом пришли в норму, — передает РИА Новости слова пресс-службы ЛДПР.

9 февраля стало известно, что Владимира Жириновского госпитализировали в Москве с коронавирусной инфекцией. Уточняется, что депутат попал в Центральную клиническую больницу с двухсторонней пневмонией, которая развилась в результате COVID-19.

10 февраля сообщалось, что в состоянии Жириновского наблюдается отрицательная динамика. У него прогрессирует дыхательная недостаточность. Степень поражения правого легкого, по оценкам медиков, составляет 30 процентов, левого — 50 процентов, при этом площадь поражения увеличивается.

22 февраля спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что российский политик Владимир Жириновский чувствует себя намного лучше.