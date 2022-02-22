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«Врачи не пускают»: Володин рассказал о самочувствии Жириновского

Полина Долганова

Общество
«Врачи не пускают»: Володин рассказал о самочувствии Жириновского
Фото: Пресс-служба Госдумы

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин во вторник, 22 февраля, сообщил, что российский политик Владимир Жириновский чувствует себя намного лучше.

— Он хотел сегодня выступить, но врачи не пускают. Надеюсь, скоро его увидим в Госдуме, — цитирует Володина РИА Новости.

До этого лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который ранее также был выписал из ЦКБ после болезни, сообщил, что Жириновский, который был госпитализирован в Центральную клиническую больницу с диагнозом «коронавирус», в настоящее время идет на поправку.

9 февраля стало известно, что Владимира Жириновского госпитализировали в Москве с коронавирусной инфекцией. Уточняется, что депутат попал в Центральную клиническую больницу с двухсторонней пневмонией, которая развилась в результате COVID-19.

10 февраля сообщалось, что в состоянии Жириновского наблюдается отрицательная динамика. У него прогрессирует дыхательная недостаточность. Степень поражения правого легкого, по оценкам медиков, составляет 30 процентов, левого — 50 процентов, при этом площадь поражения увеличивается.

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