Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Власти Украины запретили совершать звонки в Россию

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Власти Украины запретили совершать звонки в Россию
Фото: president.gov.ua

В четверг, 3 марта, Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины сообщила, что власти страны отключили возможность совершать звонки с мобильных телефонов в Россию.

Отмечается, что теперь абоненты украинских мобильных операторов не смогут дозвониться абонентам российских операторов.

— Данная мера была введена для того, чтобы российские военнослужащие на Украине не могли передавать информацию с украинских телефонов в Россию и Белоруссию, — объяснили в службе, передает ТАСС.

Помимо этого известно, что подобные ограничения распространяются на абонентов, которые пользуются фиксированной связью.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Читайте также:
Украина Сотовая связь Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наш ответ санкциям

Мария Устинова
Мария Устинова

Рабочих рук не хватает

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Транспорт можно комбинировать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Русофобия на марше

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Делайте то, что зависит от вас

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Рынку труда придется меняться

Все мнения
О проекте