Власти Украины запретили совершать звонки в Россию

Фото: president.gov.ua

В четверг, 3 марта, Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины сообщила, что власти страны отключили возможность совершать звонки с мобильных телефонов в Россию.

Отмечается, что теперь абоненты украинских мобильных операторов не смогут дозвониться абонентам российских операторов.

— Данная мера была введена для того, чтобы российские военнослужащие на Украине не могли передавать информацию с украинских телефонов в Россию и Белоруссию, — объяснили в службе, передает ТАСС.

Помимо этого известно, что подобные ограничения распространяются на абонентов, которые пользуются фиксированной связью.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.