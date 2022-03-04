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ПКР не сможет обратиться в CAS для допуска российских паралимпийцев до Игр в Пекине

Полина Долганова

Спорт
ПКР не сможет обратиться в CAS для допуска российских паралимпийцев до Игр в Пекине
Фото: paralymp.ru

Паралимпийский комитет России (ПКР) не сможет обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием допустить российских спортсменов до Игр в Пекине. Об этом сообщается на сайте комитета.

По данным ПКР, обращение в суд не приведет к результатам, потому как в своде правил Международного паралимпийского комитета говорится (IPC), что организация «может по своему усмотрению в любое время отказать любому спортсмену в участии без указания оснований».

Кроме того, в конституции IPC отсутствует оговорка, которая позволила бы российскому комитету обратиться в суд для разрешения конфликта.

В ПКР добавили, что комитет оставляет за собой право обратиться в международные ведомства, когда это будет необходимо.

В российском комитете подытожили, что решение об отстранении российских спортсменов от соревнований в Пекине по-прежнему рассматривается российской стороной, как политизация спорта.

3 марта Международный паралимпийский комитет принял решение не допускать российских и белорусских спортсменов до участия в Играх в Пекине. Причиной для такого решения послужил отказ спортсменов из многих стран выходить на соревнования против сборной России.

При этом 2 марта сообщалось, что российские и белорусские спортсмены будут допущены до Игр.

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