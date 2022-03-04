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Новый вид лучевой диагностики появится в детских больницах Москвы

Михаил Алимов

Город
Новый вид лучевой диагностики появится в детских больницах Москвы
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Один из сложнейших видов лучевой диагностики — магнитно-резонансную томографию (МРТ) сердца — уже проводят в Морозовской городской больнице. После обновления тяжелого медицинского оборудования такое исследование появится во всех московских больницах.

— МРТ сердца считается редким и сложным видом диагностики. Для его проведения необходимы самое современное оборудование и особая подготовка специалистов по диагностике и анестезиологов. МРТ сердца позволяет поставить точный диагноз, назначить своевременное лечение и спрогнозировать риски, что может помочь многим детям с различной сердечной патологией, — рассказал главный врач Морозовской детской больницы, главный внештатный специалист-неонатолог Москвы Валерий Горев.

Город закупает аппараты для МРТ с помощью контрактов жизненного цикла. Уже закуплены девять таких аппаратов, которые в ближайшие два года отправятся в столичные учреждения. С помощью МРТ выявляется множество заболеваний сердца: аритмия, пороки сердца, кардиомиопатия и так далее, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что Москва приобрела более пяти тысяч единиц медицинского оборудования по контрактам жизненного цикла для городских больниц и поликлиник. Отмечается, что поставки техники объектам здравоохранения завершены уже более чем на 70 процентов. В настоящий момент проводится ввод аппаратуры в эксплуатацию.

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