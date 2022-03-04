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ЦБ РФ с 4 марта снизит комиссию для физлиц при покупке валюты через брокеров до 12 процентов

Полина Долганова

Экономика
ЦБ РФ с 4 марта снизит комиссию для физлиц при покупке валюты через брокеров до 12 процентов
Фото: Вечерняя Москва

Банк России принял решение с 4 марта снизить комиссию для физических лиц на операции по покупке валюты через брокеров с 30 до 12 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

При этом комиссия для юридических лиц будет установлена на уровне 12 процентов.

— Банк России, дополнительно проанализировав ситуацию, для выравнивания конкурентных условий на рынке и поддержания финансовой стабильности с 4 марта 2022 года снижает комиссию для физических лиц на операции по покупке иностранной валюты через брокеров с 30 до 12 процентов и устанавливает комиссию для юридических лиц на уровне 12 процентов от суммы операции, — говорится в сообщении.

Центробанк России ранее объявил официальные курсы валют на пятницу, 4 марта. Так, курс доллара вырос до 111,76 рубля, а евро — до 124,02 рубля, сообщили в регуляторе.

Экономист объяснил «Вечерней Москве», почему рубль не укрепляется на фоне роста цен на нефть и газ. Россия зарабатывает на экспорте нефти и газа. В последние дни цены на эти энергоносители продолжают неуклонно расти, при этом курс рубля продолжает свое падение.

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