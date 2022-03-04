Дептранс Москвы начал готовиться к открытию сезона проката электросамокатов

В столице началась подготовка к открытию нового сезона проката электросамокатов. Первые операторы уже начали выставлять транспорт. Об этом в пятницу, 4 марта, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— В этом году мы начали готовиться к запуску проката электросамокатов рекордно рано. Популярность прокатных городских сервисов растет с каждым годом. За прошлый сезон пользователи совершили рекордные 8,6 миллиона поездок, что в 4,5 раза больше, чем в 2020 году, — рассказал руководитель ведомства Максим Ликсутов.

По его словам, в этом году парк электросамокатов в городе вырастет до 40 тысяч единиц. Операторам проката гстоличные власти выделят субсидии на покрытие затрат по расширению парка, говорится в сообщении Telegram-канала департамента.

До этого в ведомстве сообщили, что жители и гости столицы уже могут арендовать следующие каршеринговые авто: Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4, Kia Soul, Audi A4, Mitsubishi Outlander и Haval Jolion. Также для водителей доступны электромобили Tesla Model 3. Расширение модельного ряда стало возможно из-за увеличения допустимых габаритов машин. Так, их увеличили до 495 сантиметров в длину и 200 сантиметров в ширину.