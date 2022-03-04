Радиационный фон в Запорожской области после пожара на АЭС остается в норме

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Радиационный фон в Запорожье после пожара на атомной электростанции оценивается как нормальный. Об этом в пятницу, 4 марта, сообщили в пресс-службе Военно-гражданской администрации Украины.

В ночь с 3 на 4 марта представитель пресс-службы Запорожской атомной электростанции (АЭС) на Украине Андрей Туз сообщил, что на территории объекта произошел пожар. Отмечается, что в результате случившегося радиационный фон не был изменен. В целях безопасности на станции отключили один из энергетических блоков.

Затем Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила, что пожар произошел за пределами Запорожской АЭС. Позже в ГСЧС уточнили, что горели 3-й, 4-й и 5-й этажи пятиэтажного учебно-тренировочного комплекса АЭС. Информация о пострадавших не поступала.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что намерен созвать экстренное заседание СБ ООН в связи с инцидентом в районе Запорожской АЭС. Об этом он заявил в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Зеленский также провел разговор с президентом США Джо Байденом, в ходе чего они обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг Запорожской АЭС.