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Приезжие угрожали мужчине из-за несуществующего долга в два миллиона рублей

Елена Самойлова

Происшествия
Приезжие угрожали мужчине из-за несуществующего долга в два миллиона рублей
Фото: Pexels

Пятеро приезжих угрожали расправой мужчине с требованием вернуть им долг, о котором тот ничего не знал. Об этом в пятницу, 4 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

— По имеющейся информации, пятеро граждан одной из стран Средней Азии, угрожая ножом и применением насилия, требовали от 34-летнего мужчины передать им 2 миллиона рублей под предлогом несуществующего долга, — говорится в сообщении ведомства.

Также отмечается, что подозреваемые уже задержаны полицейскими. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство» и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

1 марта стало известно, что 60-летняя жительница столицы шантажировала своего возлюбленного, с которым встречалась некоторое время, грозясь опубликовать в интернете интимные фото.

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