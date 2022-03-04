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Проект «Московское долголетие» возобновит большинство очных занятий к 15 марта

Михаил Алимов

Город
Проект «Московское долголетие» возобновит большинство очных занятий к 15 марта
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

«Московское долголетие» приглашает участников вернуться к очным занятиям. Они начнутся уже в ближайшие дни. Об этом в пятницу, 4 марта, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Мы с заботой относимся к нашему старшему поколению. Мы понимаем, что особое внимание требуется именно этой категории москвичей, и чтобы жители не чувствовали себя одинокими, город развивает адресную проектную поддержку. Поэтому, как только эпидемиологическая ситуация улучшилась, мы сразу же возобновили очные занятия «Московского долголетия» не только на улице, но и в помещениях, — передает ее слова агентство городских новостей «Москва».

Как отметила заммэра, теперь участникам проекта доступен выбор между онлайн- и офлайн-занятиями с сохранением всего функционала. Ожидается восстановление очных занятий к 15 марта. Планируется достичь доковидных объемов, когда собирались более 215 тысяч человек.

Напомним, что очные занятия в кружках «Московского долголетия» были приостановлены с 16 марта 2020 года из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в стране.

В столице стал рекомендательным домашний режим для людей старше 60 лет и для лиц с хроническими заболеваниями. Соответствующий указ в четверг, 3 марта, подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Тогда же он анонсировал возобновление занятий проекта.

В Москве также полностью отменяется система QR-кодов. Власти города пошли на такой шаг из-за нормализации эпидемиологической обстановки в столице, уменьшения количества госпитализаций и тяжелых больных.

Кроме того, в городе отменены все требования к заполняемости массовых спортивных, культурных и развлекательных мероприятий, точек общественного питания и других мест скопления большого количества людей.

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