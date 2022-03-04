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Московские медики вылечили от коронавируса еще 3638 пациентов за сутки

Михаил Алимов

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Ситуация с коронавирусом
Город
Московские медики вылечили от коронавируса еще 3638 пациентов за сутки
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В столице за сутки выздоровели после заражения коронавирусом еще 3638 человек. Об этом в пятницу, 4 марта, сообщили в оперштабе Москвы.

В больницу с этим диагнозом попали 426 человек. Заболели в городе 2463 человека, а умерли 79. К аппарату ИВЛ подключены 280 пациентов.

Московские медики вылечили от коронавируса еще 3638 пациентов за сутки Фото: telegram / Оперштаб Москвы

Таким образом, всего за время пандемии коронавируса в Москве врачи вылечили 2 501 129 пациентов, говорится в сообщении Telegram-канала оперштаба.

В столице стал рекомендательным домашний режим для людей старше 60 лет и для лиц с хроническими заболеваниями. Соответствующий указ в четверг, 3 марта, подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Тогда же он анонсировал возобновление занятий проекта «Московское долголетие».

В Москве также полностью отменяется система QR-кодов. Власти города пошли на такой шаг из-за нормализации эпидемиологической обстановки в столице, уменьшения количества госпитализаций и тяжелых больных.

Кроме того, в городе отменены все требования о заполняемости массовых спортивных, культурных и развлекательных мероприятий, точек общественного питания и других мест скопления большого количества людей.

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