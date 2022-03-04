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Белоусов рассказал о трех вариантах развития отношений с иностранными компаниями в РФ

Полина Долганова

Общество
Белоусов рассказал о трех вариантах развития отношений с иностранными компаниями в РФ
Фото: Пресс-служба Совфеда

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов сообщил, что в стране существует три варианта развития отношений с иностранными компаниями, которые приняли решение уйти с российского рынка.

По его словам, согласно первому варианту, компании полноценного продолжат работать в России и поставлять в страну свою продукцию и товары.

Второй вариант предполагает, что зарубежные акционеры передадут свои доли под управление российских партнеров и смогут вернуться на рынок позже.

В качестве последнего варианта предлагается окончательно прекратить работу на территории России и уволить сотрудников, однако в стране это будет рассматриваться как умышленное банкротство, передает РИА Новости.

Спецоперация России на Украине привела к серьезной реакции международного сообщества. Западный мир, включая страны Евросоюза, Великобританию и США, ввел против России санкции. Рестрикции коснулись самых разных отраслей, в том числе поставок высокотехнологической продукции. О том, как Россия будет бороться с недружественными шагами иностранных государств, — в материале «Вечерней Москвы».

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