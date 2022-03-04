Передвижной диагностический комплекс появился в Подмосковье

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Новый передвижной диагностический комплекс будет задействован в выездных поездках в округах Московской области, сообщает портал «Подмосковье сегодня». Новый комплекс был доставлен в клинический Институт детства.

Медицинский автомобиль оснащен современной клинико-диагностической лабораторией. Здесь могут осуществлять прием акушеры-гинекологи, офтальмологи, отоларингологи, педиатры.

Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова рассказала, что с помощью данного комплекса планируется проводить более пятидесяти тысяч осмотров детей в год.

Первый выезд передвижного комплекса должен состояться на следующей неделе. Специалисты будут принимать в городском округе Пущино. Также ведется составление плана выездов на другие территории.

Ранее сообщалось, что диспансеризация и профилактические осмотры возобновились в регионе. Как напомнила первый зампред областного правительства Светлана Стригункова, своевременный медицинский осмотр помогает выявить заболевание на ранней стадии и незамедлительно начать лечение.