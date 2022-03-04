Отоневролог объяснила, почему кашель при «омикроне» нельзя лечить муколитиками

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При лечении кашля у пациентов с «омикрон»-штаммом коронавирусной инфекции нельзя использовать выводящие мокроту препараты, так как его вызывает раздражение нервных окончаний в области глотки и гортани. Об этом заявила врач-отоларинголог и отоневролог Ольга Мальченко.

— Кашель возникает из-за раздражения нервных окончаний глотки, на задней стенке, у гортани. То есть сам нерв частично поражается вирусом, плюс при «омикроне» происходит воспаление в верхних дыхательных путях, — пояснила она.

По словам медика, результатом такого поражения вирусом является раздражение слизистой, которое отражается на нервных окончаниях.

— При лечении такого кашля не подходят муколитические средства, — цитирует Мальченко URA.RU.

Она рассказала, что пациентам с «омикроном» показаны подавляющие приступы лекарства, а также ингаляции, для которых можно использовать обычную минеральную воду. Эта процедура позволит смягчить слизистую оболочку и снять раздражение.

Отоларинголог добавила, что омикрон вызывает затяжной кашель, который может длиться до трех недель. При этом, даже спустя несколько недель после выздоровления, приступы могут продолжаться из-за того, что их рефлекторно провоцируют нервные окончания.

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До этого врач-терапевт высшей категории Александра Кожевникова заявила, что пациентам не рекомендуется заниматься самолечением при кашле. По ее словам, кашель не всегда сопровождается инфекцией дыхательных путей. Поэтому использование отхаркивающих препаратов может оказать негативное влияние на здоровье.