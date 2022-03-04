Появилось видео с места пожара в Шаховской
шамонина 17 Карта всех событий
Появилось видео с места пожара в городском округе Шаховская. Об этом в пятницу, 4 марта, сообщили официальный Telegram-канале прокуратуры Московской области.
По предварительной информации, пожар начался с возгорания кровли многоквартирного жилого дома на улице Шамонина, дом 17, в городском округе Шаховская (Московская область — прим. «ВМ»).
По данным источника «ВМ» в экстренных городских службах, площадь возгорания составила 800 квадратных метров.