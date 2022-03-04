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Андрей Бочкарев сообщил, что метромост через реку Ликова готов более чем на 80 процентов

Михаил Алимов

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Андрей Бочкарев сообщил, что метромост через реку Ликова готов более чем на 80 процентов
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, поселение Внуковское, Ликовский метромост Карта всех событий

Метромост между станциями «Внуково» и «Пыхтино» Калининско-Солнцевской линии метро готов на 81 процент. Об этом в пятницу, 4 марта, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Ликовский (Пыхтинский) метромост станет двенадцатым метромостом Москвы и вторым по протяженности после Лужнецкого метромоста через Москву-реку, — рассказал он.

Бочкарев также сообщил, что в городе эксплуатируют 11 метромостов. Их построили в разное время — с 1937 по 2009 года. Заммэра отметил, что ведется строительство станций «Пыхтино» и «Внуково».

— На будущих станциях «Пыхтино» и «Внуково» ведутся работы по разработке грунта котлованов, устройству основных конструкций, переустройству инженерных коммуникаций. Строительная готовность станций составляет 32 процента и 16 процентов, соответственно, — заявил Бочкарев.

Завершить строительство участка от «Рассказовки» до «Внуково» планируют в следующем году. Им должны пользоваться около 50 тысяч человек ежедневно.

До этого он сообщил, что специалисты завершили проходку правого перегонного тоннеля между станциями «Пыхтино» и «Рассказовка» Калининско-Солнцевской линии метро на полтора месяца раньше заявленного срока. Заммэра отметил, что комплекс «Наталья» прошел более двух километров грунта в зоне сосредоточения инженерных систем и автомобильных развязок.

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