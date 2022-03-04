Бочкарев рассказал, как будет выглядеть потолок станции «Кленовый бульвар» БКЛ

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Кленовый бульвар Карта всех событий

Продолжается строительство станции «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро. Специалисты монтируют подвесной потолок, напоминающий силуэт купола. Об этом в пятницу, 4 марта, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На платформенном участке станции «Кленовый бульвар» ведутся архитектурно-отделочные работы. Уже смонтирована большая часть каркаса для подвесного потолка. Пластика его свода создает силуэт купола — традиционного элемента русского зодчества. Подвесная конструкция будет располагаться по всей длине платформенного участка, — рассказал он.

По его словам, в прошлом году завершилось строительство тоннеля между станциями БКЛ «Нагатинский Затон» и «Кленовый бульвар».

Как отметил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, дизайн станции выбирали в ходе открытого международного архитектурного конкурса.

— Станция «Кленовый бульвар» расположена в непосредственной близости от музея-заповедника «Коломенское». В качестве знаковой фигуры всего ансамбля выделяется дворец Алексея Михайловича. Его архитектура отражена в облике станции, — сообщил он.

По словам Кравцова, в отделке станции используются сибирский гранит светло-серого цвета и мрамор.

До этого Бочкарев заявил, что тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) «Людмила» приступил к строительству левого перегонного тоннеля между будущими станциями «Вавиловская» и «Новаторская» перспективной Троицкой линии московского метро. Он отметил, что в это же время на станции «Вавиловская» подходит к концу установка ограждающих конструкций котлована и проводятся земляные работы.