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Экс-президент Украины Янукович останется под санкциями ЕС на полгода

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Экс-президент Украины Янукович останется под санкциями ЕС на полгода
Фото: Youtube / BBC News

Персональные санкции Евросоюза против бывшего президента Украины Виктора Януковича будут продлены на шесть месяцев вплоть до 6 сентября 2022 года в связи с обвинениями по делу «о растрате государственных средств Украины или злоупотреблении служебным положением». Об этом говорится в сообщении официального журнала ЕС.

— Меры будут применяться до 6 сентября 2022 года, — цитирует документ РИА Новости.

Также вместе с экс-президентом на шесть месяцев в санкционном списке остаются сын политика Александр Янукович, бывший генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка и его сын Артем Пшонка. На данном этапе в этом списке числится семь фамилий. В отношении оставшихся санкции будут действовать на протяжении года вплоть до 6 марта 2023 года.

24 февраля в ответ на начало спецоперации на Украине Евросоюз ввел санкции против России. В список вошли почти 400 россиян. Персональные санкции наложены на представителей политического, военного и экономического руководства России, журналистов и общественных деятелей.

Спецоперация России на Украине привела к серьезной реакции международного сообщества. Западный мир, включая страны Евросоюза, Великобританию и США, ввел против России санкции. Рестрикции коснулись самых разных отраслей, в том числе поставок высокотехнологической продукции. О том, как Россия будет бороться с недружественными шагами иностранных государств, — в материале «Вечерней Москвы».

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