Совфед одобрил закон о лишении свободы за призывы к участию в незаконных акциях

Фото: Пресс-служба Совфеда

Совфед одобрил закон о введении уголовной ответственности за распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ, в числе которой призывы к участию в незаконных акциях. Заседание Совета федерации состоялось в пятницу, 4 марта.

Уточняется, что за принятие закона проголосовали 154 сенатора. Это означает, что решение было принято единогласно.

Так, закон предусматривает либо штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей или двухгодовой зарплаты осужденного, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо арест на срок от четырех до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до трех лет в случае дискредитации ВС России и публичных призывов к воспрепятствованию использования войск.

— Если такие действия повлекли смерть по неосторожности или причинение вреда здоровью граждан, а также порчу имущества, массовые нарушения общественного порядка или создали помехи для работы транспортной или социальной инфраструктуры, то штраф составит от 300 тысяч до одного миллиона рублей, а срок лишения свободы — до пяти лет, — говорится в документе.

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас добавил, что в настоящий момент распространение фейковой информации о действиях российских военнослужащих дестабилизирует обстановку.

— В целях защиты интересов РФ и ее граждан подобные действия внутри страны должны пресекаться самыми жесткими способами, — заключил он.

3 марта Генеральная прокуратура РФ предупредила россиян об уголовной ответственности за участие в незаконных акциях.