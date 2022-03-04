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Путин рассказал Шольцу, когда пройдет третий раунд переговоров между РФ и Украиной

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Путин рассказал Шольцу, когда пройдет третий раунд переговоров между РФ и Украиной
Фото: Администрация президента РФ

Третий раунд переговоров между Россией и Украиной планируется провести в конце недели. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в пятницу, 4 марта, во время беседы с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

В кабмине Германии уточнили, что государственные лидеры также договорились в ближайшее время провести переговоры по ситуации на Украине.

Помимо этого, в ходе разговора Шольц призвал Путина остановить спецоперацию на украинской территории, передает ТАСС.

Первый раунд переговоров между Россией и Украиной завершился вечером в понедельник, 28 февраля. Как сообщил один из членов российской делегации, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, обе стороны переговоров нашли ряд пунктов, по которым можно достичь прогресса.

Второй этап переговоров закончился 3 марта. Тогда советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк рассказал, что обе стороны достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров с временным прекращением огня. Однако, подчеркнул Подоляк, всех поставленных целей Украина достичь на переговорах не смогла.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому президенту Владимиру Путину и призвал его встретиться для переговоров лично.

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