Готовность монолитных работ на станции БКЛ «Кленовый бульвар» превысила 80 процентов

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Земляные и монолитные работы на станции «Кленовый бульвар» восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро находятся в высокой степени готовности. Об этом в пятницу, 4 марта, сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

— Общестроительная готовность станции «Кленовый бульвар» составляет 58 процентов. Более чем на 80 процентов выполнены монолитные и на 90 процентов — земляные работы. Продолжается возведение внутренних стен и перегородок, а также ведется монтаж инженерных систем станции, — рассказал он.

По словам Кравцова, после окончания монтажа четырех эскалаторов специалисты приступят к отделке декоративными сотовыми панелями наклонного хода станции. Также ведутся работы по архитектурной отделке платформенного участка «Кленового бульвара».

— Строители приступили к укладке плит из сибирского гранита светло-серого цвета. Такой камень применяется при отделке и пола, и стен платформы. Стены кассового зала и подземного пешеходного перехода планируется облицевать мрамором, — отметил глава холдинга.

Строительное подразделение холдинга компания «МИП-Строй 1» начала строительно-монтажные работы по интеграции станции «Кленовый бульвар» с перспективной Бирюлевской линией.

— В настоящее время активно ведутся земляные работы — в сложных условиях водонасыщенности идет разработка грунта. Параллельно с этим выполняется крепление котлована пересадки с использованием металлических балок и расстрелов. Для сопряжения с основным котлованом станции «Кленовый бульвар» демонтируются ограждающие конструкции, — уточнил гендиректор «МИП-Строй 1» Константин Маслаков.

Он добавил, что в марте будут завершены разработка и крепление котлована пересечения и стартует устройство основного конструктива пешеходных павильонов.

В целом готовность восточного участка БКЛ, протяженностью 10,7 километра, оценивается на 59 процентов. Он включает также станции «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики». Открытие участка улучшит транспортную доступность нескольких районов на юго-востоке Москвы.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, как будет выглядеть потолок станции «Кленовый бульвар» БКЛ.