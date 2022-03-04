Цены на газ в Европе достигли рекордных 2287 долларов за тысячу кубов

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Цены на газ в пятницу, 4 марта, в Европе достигли 2287 долларов за тысячу кубических метров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Уточняется, что такие показатели были зафиксированы впервые в истории. Так, стоимость топлива выросла на 25 процентов, пишет РИА Новости.

4 марта министр иностранных дел Британии Лиз Трасс заявила, что Европе необходимо усилить санкционные меры против России и включить в них газовый и нефтяной сектора. Свое предложение глава британского МИД озвучила в преддверии встречи G7.

3 марта цена нефти марки Brent превысила рекордные 119 долларов за баррель.

В тот же день курс доллара впервые в истории поднялся выше 110 рублей. Евро тем временем достиг отметки в 121,15 рубля.

Россия зарабатывает на экспорте нефти и газа. В последние дни цены на эти энергоносители продолжают неуклонно расти, при этом курс рубля продолжает свое падение. Кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС Николай Кульбака объяснил «Вечерней Москве», почему это происходит.