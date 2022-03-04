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Трасс призвала Европу распространить санкции на нефть и газ из России

Полина Долганова

В мире
Трасс призвала Европу распространить санкции на нефть и газ из России
Фото: МИД РФ

Европе необходимо усилить санкционные меры против России и включить в них газовый и нефтяной сектора. Такое мнение в пятницу, 4 марта, выразила министр иностранных дел Британии Лиз Трасс.

Свое предложение глава британского МИД в преддверии встречи G7.

— Мы также будем говорить о санкциях, мы были очень координированными в вопросе санкций, мы демонстрируем полное единство, что оказывает большое негативное влияние на Россию, — цитирует главу ведомства ТАСС.

24 февраля Евросоюз ввел санкции против России. В список вошли почти 400 россиян. Персональные санкции наложены на представителей политического, военного и экономического руководства России, журналистов и общественных деятелей.

Спецоперация России на Украине привела к серьезной реакции международного сообщества. Западный мир, включая страны Евросоюза, Великобританию и США, ввел против России санкции. Рестрикции коснулись самых разных отраслей, в том числе поставок высокотехнологической продукции. О том, как Россия будет бороться с недружественными шагами иностранных государств, — в материале «Вечерней Москвы».

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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