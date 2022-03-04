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Стоимость никеля достигла рекордных с 2008 года значений

Иван Юминов

Экономика
Стоимость никеля достигла рекордных с 2008 года значений
Фото: depositphotos

Цена никеля на торгах Лондонской биржи металлов превысила 30 тысяч долларов за тонну. Об этом свидетельствуют данные торгов в пятницу, 4 марта.

Данный показатель был достигнут впервые с 10 апреля 2008 года. При этом к 18:00 стоимость никеля замедлила рост — он торговался на уровне 29,415 тысячи долларов, отмечается на сайте биржи.

2 марта цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE Futures превысила 115 долларов за баррель впервые с июня 2014 года. 4 марта цены на газ в Европе достигли 2287 долларов за тысячу кубических метров. Уточняется, что такие показатели были зафиксированы впервые в истории. Так, стоимость горючего вещества выросла на 25 процентов.

Экономист Николай Кульбака объяснил «Вечерней Москве», почему рубль не укрепляется на фоне роста цен на нефть и газ. По его словам, дело в том, что на курс рубля влияет множество других факторов, помимо цен на нефть и газ.

Прежде всего, уточнил он, валютный курс определяется спросом и предложением на национальную валюту. Если спрос на национальную валюту падает, то ее курс также будет падать, а спрос на рубль сейчас чудовищно падает, заключил специалист.

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