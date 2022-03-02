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Цена нефти Brent превысила 115 долларов за баррель впервые с июня 2014 года

Юлия Курганова

Сюжет: 

Рынок нефти
Экономика
Цена нефти Brent превысила 115 долларов за баррель впервые с июня 2014 года
Фото: depositphotos

Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE Futures превысила 115 долларов за баррель впервые с июня 2014 года. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Отметки в 115 долларов стоимость нефти достигла в 22:54 по московскому времени. По состоянию на 23:02 цена находилась на уровне 114,6 доллара за баррель.

В среду, 2 марта, цена нефти марки Brent превысила 108 долларов за баррель и побила рекорд, который держался с августа 2014 года.

Экономист объяснил «Вечерней Москве», почему рубль не укрепляется на фоне роста цен на нефть и газ. Россия зарабатывает на экспорте нефти и газа. В последние дни цены на эти энергоносители продолжают неуклонно расти, при этом курс рубля продолжает свое падение.

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