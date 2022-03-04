Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

На Украине заявили об эвакуации Зеленского в посольство США в Польше

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
На Украине заявили об эвакуации Зеленского в посольство США в Польше
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский скрылся в посольстве США в Польше. Об этом заявил депутат Верховной рады Илья Кива в пятницу, 4 марта.

— Именно оттуда он дальше продолжит утилизировать украинскую армию и гражданское население, отдавая безумные приказы, которые стоят сегодня тысячи человеческих жизней, — приводит слова Кивы РИА Новости.

4 марта спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты Рады не могут попасть к Владимиру Зеленскому во Львове. По его данным, глава государства уехал в Польшу.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

Политолог Наталия Елисеева заявила «ВМ», что Украина, скорее всего, в ходе переговоров не согласится на условия России, потому что в этот процесс вмешиваются другие страны. По ее мнению, единственный позитивный знак в российско-украинских переговорах — готовность сторон к тому, чтобы продолжать их после первого раунда. Однако Россия не собирается отступать от своей позиции, и здесь все зависит от готовности Украины идти на компромисс, заключила Елисеева.

Читайте также:
Польша Владимир Зеленский США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Прощеное воскресенье

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Обыкновенный фашизм

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наш ответ санкциям

Мария Устинова
Мария Устинова

Рабочих рук не хватает

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Транспорт можно комбинировать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Русофобия на марше

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Все мнения
О проекте