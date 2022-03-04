На Украине заявили об эвакуации Зеленского в посольство США в Польше

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Президент Украины Владимир Зеленский скрылся в посольстве США в Польше. Об этом заявил депутат Верховной рады Илья Кива в пятницу, 4 марта.

— Именно оттуда он дальше продолжит утилизировать украинскую армию и гражданское население, отдавая безумные приказы, которые стоят сегодня тысячи человеческих жизней, — приводит слова Кивы РИА Новости.

4 марта спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты Рады не могут попасть к Владимиру Зеленскому во Львове. По его данным, глава государства уехал в Польшу.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

Политолог Наталия Елисеева заявила «ВМ», что Украина, скорее всего, в ходе переговоров не согласится на условия России, потому что в этот процесс вмешиваются другие страны. По ее мнению, единственный позитивный знак в российско-украинских переговорах — готовность сторон к тому, чтобы продолжать их после первого раунда. Однако Россия не собирается отступать от своей позиции, и здесь все зависит от готовности Украины идти на компромисс, заключила Елисеева.