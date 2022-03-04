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Володин заявил, что Зеленский уехал из Украины в Польшу

Иван Юминов

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Ситуация в Донбассе
В мире
Володин заявил, что Зеленский уехал из Украины в Польшу
Фото: Пресс-служба Госдумы

Президент Украины Владимир Зеленский покинул страну. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в пятницу, 4 марта.

— Депутаты Верховной Рады рассказали, что не могут попасть к нему во Львове. Теперь он — в Польше, — написал Володин в Telegram-канале.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

1 марта Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с американским лидером Джо Байденом о ситуации в связи с операцией России. Он, как уточняется, общался из бункера, который находится в Киеве.

Политолог Наталия Елисеева заявила «ВМ», что Украина, скорее всего, в ходе переговоров не согласится на условия России, потому что в этот процесс вмешиваются другие страны. По ее мнению, единственный позитивный знак в российско-украинских переговорах — готовность сторон к тому, чтобы продолжать их после первого раунда. Однако Россия не собирается отступать от своей позиции, и здесь все зависит от готовности Украины идти на компромисс, заключила Елисеева.

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